Assermentation de Catherine Fournier

La députée péquiste de Marie-Victorin, Catherine Fournier et son collègue de Saint-Jérôme Marc Fournier, ont été assermentés cet après-midi (vendredi après-midi à l'Assemblée Nationale.

Conformément à la tradition, les deux députés ont prêté serment à la reine Élisabeth II et au peuple Québécois.

Catherine Fournier devient donc officiellement la plus jeune femme élue à Québec.

«Je serai une députée accessible, à votre écoute et branchée sur votre réalité. Le résultat de la dernière partielle a été un travail d'équipe.J'ai vraiment été choyé de pouvoir compter sur une équipe dévouée et des dizaines et dizaines de bénévoles.C'est le travail de tous les instants qui nous a mené jusqu'ici, et c'est cette même ardeur au travail qui caractérisera mon parcours politique, je vous le garantis.»

Le chef du Parti Québécois, Jean-François Lisé, a profité de la présence de Pierre Marois et de Catherine Fournier, pour affirmer que sa formation politique n'est pas celle d'une seule génération.