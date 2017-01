2017 : Une année axée sur le service à la clientèle pour le RTL

Le Réseau de Transport de Longueuil prévoit des ajustements à plusieurs de ses lignes d'autobus afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle et souhaite rendre plus accessible ses services à la population, en 2017.

Des modifications de départs sont notamment prévus pour les autobus qui transitent par la station de métro Longueuil-Université de Sherbooke afin d'améliorer la synchronisation du RTL avec les départs et arrivées de la STM.

Le RTL prévoit également ajouter des départs à la ligne 45 qui passe par le terminus Panama afin de répondre à la demande croissante dans ce secteur.

Par ailleurs, le Réseau de transport de Longueuil veut également améliorer son image auprès des citoyens car selon son directeur général, Michel Veilleux, la clientèle actuelle affirme que l'information sur les tarifs, les arrêts et la façon de prendre l'autobus n'est pas assez claire.

«C'est sûr que c'est un irritant si les gens ne savent pas comment utiliser notre service. C'est une de nos priorités de rendre l'information en temps réel disponible et de nous assurer que le fonctionnement est clair afin, non seulement de fidéliser notre clientèle, mais d'attirer des automobilistes. Il existe plusieurs façons d'améliorer le confort dans notre réseau et nous sommes à regarder quelles sont les meilleures solutions.», explique M. Veilleux.

Des annonces à ce sujet devraient être faites au cours de l'année.