La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Rive-Sud souhaite l'élargissement de l'autoroute 30

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Rive-Sud veut mener de l'avant le projet d'élargissement de l'autoroute 30.

«La Chambre a pris l'engagement de porter le dossier de l'élargissement de l'autoroute 30. Pour nos entreprises, on a besoin de ça. On a un problème de fluidité du transport et ce n'est pas bon pour nos entreprises, c'est difficile pour nos fournisseurs. Donc, la Chambre s'est donné comme mandat cet année de faire des revendiquations, des recherches, des mémoires et tout ça, pour faire en sorte que ce dossier-là avance un peu plus vite.», explique Catherine Brault, présidente de la CCIRS.

La Chambre de Commerce organisait hier soir son rendez-vous annuel de la présidente qui a rassemblé environ 400 personnes.