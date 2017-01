Début des travaux pour le Médialab de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie entamera les travaux nécessaires à l'aménagement de son nouveau Médialab dans la bibliothèque municipale lundi prochain.

Ceux-ci dureront environ huit semaines, mais n'entraîneront aucune réduction de services bibliothécaires.

Rappelons qu'en novembre dernier, Sainte-Julie annonçait la création de cet espace créatif.

Il permettra de concevoir des projets musicaux ou cinématographiques, d'enregistrer des créations musicales, de créer et monter des vidéos, ainsi que de concevoir et réaliser des innovations techniques à l'aide d'imprimantes 3D et autres appareils.