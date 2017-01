La Ville de Candiac se dote d'un directeur du Service du développement

La Ville de Candiac nommé Marc Rouleau directeur du Service du développement, un nouveau poste au sein du conseil municipal.

Il assurera également le titre de directeur général adjoint pour assurer la continuité de la direction générale dans différents dossiers, selon la Ville.

M. Rouleau cumule plus de 20 ans d'expérience en administration municipale, notamment à titre de directeur général de la Ville de Rosemère et de chef du Service de l'urbanisme, permis et inspections pour la Ville de Longueuil, dans les arrondissements de Saint-Hubert et Greenfield Park.

Candiac a procédé récemment à une restructuration au sein de l'équipe du conseil.

Celle-ci a permis de regrouper le Service de la planification et du développement du territoire ainsi que la division Génie.

Le nouveau poste de directeur du Service du développement vise à favoriser la collaboration des ressources de nombreux projets.