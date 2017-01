De Sainte-Julie à Port-au-Prince

Un agent du Service de police de la Ville de Montréal et résident de Sainte-Julie participe présentement à une mission de l'ONU en Haïti.

Sylvain Bisson, père de deux enfants, a débuté sa mission le 24 mai 2016 pour une période d'un an.

Il s'occupe de former des policiers Haïtiens, de rapporter tout manquement aux droits de l'homme ou abus de pouvoir de la part des agents locaux, puis également de la formation d'une patrouille à vélo.

«C'est un beau défi! Principalement puisque la culture policière n'est pas encore installée, mais qu'avec les années commence à prendre forme. C'est aussi enrichissant de travailler avec des policiers d'autres pays et en apprendre plus sur leur méthodes de travail afin de savoir lesquelles on pourrait ramener ici», explique Sylvain Bisson.

Quelques semaines avant Noël, M. Bisson avait besoin de trouver 39 casques afin de former une nouvelle cohorte de policiers à vélo.

Après avoir fait des démarches auprès de divers organismes, il s'est tourné vers le commerce Ultime Vélo de Sainte-Julie et vers la mairesse, Suzanne Roy.

«Le propriétaire d'Ultime Vélo a été en mesure de me donner sept casques. De son côté, la mairesse de Sainte-Julie qui a fait un appel à tous sur Facebook, a pu rassembler les casques manquants en 3-4 jours. J'étais super content. Je vais repartir avec la boîte et c'est la GRC qui déboursera le montant pour les frais de transport à moins que la compagnie aérienne ne fasse une exception pour le prix puisqu'il s'aggit d'équipement pour une mission humanitaire», a déclaré le policier.

M. Bisson, qui sera de retour en Haïti à compter de dimanche, affirme qu'il n'est pas toujours facile d'être séparé de sa femme et de ses deux enfants, mais le soutien de ses proches et ses amis l'encouragent à aller jusqu'au bout de cette aventure.