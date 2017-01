Investissements en sécurité dans l'agglomération de Longueuil

Le budget 2017 de l'agglomération de Longueuil prévoit des investissements majeurs en matière de sécurité sur le territoire.

Les investissements prévus iront en bâtiments, en équipements et en systèmes de gestion.

D'abord, un montant de 11,5 M$ doit servir en la construction de deux casernes incendie à Boucherville et à Longueuil et en le début de construction d'une troisième comprenant un centre d'entraînement à Brossard.

De plus, l'Agglomération prévoit injecter un peu plus de 13 M$ pour acheter une cinquantaine de véhicules destinés aux Services de police et de pompiers.

Finalement, le remplacement des systèmes de gestion des communications pour ces deux Services coûtera 8 M$.