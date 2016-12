Horaires de la Ville de Longueuil pendant le temps des fêtes

Services administratifs:

Les bureaux seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

Toutefois le Service de travaux publics (311) demeure disponible en tout temps pour les urgences reliées aux infrastructures de la voie publique, des parcs, des égouts, des aqueducs ainsi que les collectes des ordures et des matières recyclables.

Collecte des ordures et des matières recyclables:

Vieux-Longueuil - secteur est

À l'est du chemin de Chambly, incluant les deux côtés de cette rue

Collecte des ordures les 27 décembre et 3 janvier. Collecte des matières recyclables le 27 décembre.

Vieux-Longueuil - secteur ouest

À l'ouest du chemin de Chambly, excluant cette rue

Collecte des ordures les 24 et 31 décembre. Collecte des matières recyclables le 2 janvier.

Saint-Hubert - secteur 1

Incluant le chemin de Chambly, entre la montée Saint-Hubert et l'autoroute 30, ainsi que la montée Saint-Hubert

Collecte des ordures les 24 et 31 décembre. Collecte des matières recyclables le 24 décembre.

Saint-Hubert - secteur 2

Excluant la montée Saint-Hubert ainsi que le chemin de Chambly, entre la montée Saint-Hubert et l'autoroute 30

Collecte des ordures les 24 et 31 décembre. Collecte des matières recyclables le 31 décembre.

Greenfield Park - secteur 1

À l'ouest du boulevard Taschereau, incluant ce boulevard

Collecte des ordures les 26 décembre et 2 janvier. Collecte des matières recyclables le mardi 24 décembre.

Greenfield Park - secteur 2

À l'est du boulevard Taschereau, excluant ce boulevard

Collecte des ordures les 26 décembre et 2 janvier. Collecte des matières recyclables le mardi 31 décembre.

Collecte de sapins de Noël:

La collecte aura lieu le 13 janvier 2013. Déposez les sapins naturels aux abords des rues du Vieux-Longueuil, de Saint-Hubert et de Greenfield Park. Vous pouvez également les apporter aux écocentres Marie-Victorin ou Grande Allée pour qu'ils soient valorisés.

Écocentres:

Les écocentres Marie-Victorin, Grande Allée et Saint-Bruno-de-Montarville seront fermés les 24, 25, 26, 31 décembre, et les 1er et 2 janvier.

Centres communautaires - Programme pour les jeunes:

Les centres culturels de l'arrondissement de Saint-Hubert (volet jeunesse), le programme Cité-Ados du centre éducatif et communautaire Sainte-Agnès, et le centre communautaire Roger-Doucet (volet jeunesse) seront fermés du 15 décembre au 5 janvier.

Maison de la culture, 450 463-7181

Fermée du 23 décembre au 2 janvier.

Parc de la Cité et parc Michel-Chartrand, 311

Les pavillons d'accueil seront ouverts les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, de 8 h 30 à 17 h.

Réseau des bibliothèques publiques, 450 463-7180

Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre, et les 1er et 2 janvier, à l'exception des bibliothèques Hubert-Perron et Joseph-de-Sérigny qui seront fermées du 20 décembre au 6 janvier.

Aréna Cynthia-Coull, 311

Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier.

Arénas Émile-Butch-Bouchard (450 646-8588), Jacques-Cartier (450 646-8580) et Colisée Jean-Béliveau (450 646-7622)

Fermés les 24, 25, 26, 31 décembre, et les 1er et 2 janvier.

Centre Olympia, 311

Aréna : Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre, et les 1er et 2 janvier.

Piscine : Fermée les 24, 25, 26, 31 décembre, et les 1er et 2 janvier.

Centre sportif Rosanne-Laflamme, 311

Aréna : Fermé du 24 décembre à 16 h jusqu'au 26 décembre à 12 h et du 31 décembre à 16 h jusqu'au 2 janvier à 12 h.

Piscine : Fermée les 24, 25, 26, 31 décembre, et les 1er et 2 janvier.

Centre culturel Jacques-Ferron, 450 463-7181

Le secrétariat du Bureau de la culture sera fermé du 23 décembre au 2 janvier.

Centre Jeanne-Dufresnoy, 311

Le bureau administratif sera fermé du 24 décembre au 2 janvier.