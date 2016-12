Le RTL et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s'associent pour le Skibus

Le Réseau de transport de Longueuil et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ont conclu une entente pour l'implation de Skibus.

Celui-ci est un projet-pilote de navette gratuite pour la station Ski Saint-Bruno.

Elle sera en fonction de 8h à 17h, les samedis et dimanches, à compter du 7 janvier et jusqu'au 5 mars 2017.

La nouvelle navette sera synchronisée avec les lignes 8, 60 et 99 afin de permettre les correspondances.

Sur la photo, de gauche à droite : Xavier Léger, conseiller municipal Ville de Longueuil et membre du CA du RTL, Michel Couture, propriétaire Ski Saint-Bruno, Jacques Bédard, conseiller municipal Ville de Saint-Bruno-deMontarville, Guy Hébert, directeur général Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Isabelle Bérubé, conseillère municipale Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et membre du CA du RTL, Martin Murray, maire Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Michel Veilleux, directeur général du RTL et Éric Beaulieu, conseiller municipal Ville de Longueuil et membre du CA du RTL.