Bilan de l'actualité du mois de décembre 2016

DÉCEMBRE

La Ville de Longueuil annonçait que le compte de taxes de ses citoyens augmentera de 0,5% pour la prochaine année, soit d'environ 13$ pour une propriété unifamiliale moyenne. Pour la prochaine année, le budget total de la Ville s'élève à 402 M$, une hausse de 1,5% par rapport à 2016.

Le 5 décembre dernier, la candidate du Parti Québécois, Catherine Fournier remportait l'élection partielle dans Marie-Victorin avec 52,49% des voix.

Carl Lévesque, de Québec solidaire, arrivait deuxième avec 14,19%, et seulement à quatre voix de différence devant Julie Chapdelaine de la Coalition Avenir Québec.



On apprenait que le consortium Champlain-Brossard projettait la création de 10 700 condos en face du Quartier DIX30, selon La Presse. Ce projet qui se situerait dans le quadrant sud des autoroutes 10 et 30, équivaut à 19 fois la Tour des Canadiens comprendrait 420 000 pi2 d'espaces commerciaux.

La Ville de Sainte-Julie et ses cols bleus et blancs s'entendaient sur une nouvelle convention collective. Le dernier contrat de travail était échu depuis le 31 décembre 2014. La nouvelle entente prévoit des clauses rétroactives tels qu'une augmentation salariale de 2% pour 2015 et une de 2,25% pour 2016.

À compter de l'année prochain et jusqu'en 2021, le salaire de ces employés augmentera de 2,5% par année, jusqu'en 2021.



La Ville de Brossard prévoyait investir un peu plus de 224 M$ dans ses infrastructures municipales au cours des années prochaines.

Ce montant était prévu dans le programme triennal d'immobilisations (PTI), dont le budget total s'élève à près 305,3 M$ .

C'est en décembre que Fady Dagher est devenu le nouveau directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil. Il cumule plus de 24 ans d'expérience dans le milieu, notamment au sein du Service de police de la Ville de Montréal, où il a été assistant-directeur au Développement des processus d'innovation et des pratiques opérationnelles depuis 2013.

Martine Ouellet songeait à présenter sa candidature pour devenir la nouvelle chef du Bloc québécois, au début du mois de décembre. La course à la chefferie de ce parti devrait être lancée en février 2017.

Qui dit décembre, dit période de budgets. On apprenait donc que le budget de l'agglomération de Longueuil augmentera de 1,9% en 2017 pour un total s'élévant à 342 M$. Cette augmentation est principalement justifiée par la hausse de la contribution au Réseau de transport de Longueuil de 4,7%. Rappelons que l'agglomération est financée à 94% par les quotes-parts versées par les villes liées. Ainsi, Longueuil connaîtra une augmentation de 2,1% de sa quote-part et Boucherville de 0,9%. Pour Saint-Lambert celle-ci augmentera de 1,3%, Brossard 0,9% et Saint-Bruno-de-Montarville à 0,6%.



C'est aussi en décembre que se tient la la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Selon un décompte préliminaire, elle aurait amassé plus de 220 000$ en argent comptant pour aider les familles dans le besoin.



La Ville de Saint-Lambert augmentera ses taxes foncières de 1,49% en 2017, selon son budget adopté mi-décembre. Une augmentation d'environ 94$ pour une maison moyenne unifamiliale évaluée à 566 124$.

La Ville de Sainte-Julie a annoncé une légère augmentation des taxes foncière de 0,95% dans le cadre de l'adoption du budget 2017 lors de la séance du conseil municipal. Celle-ci représente 25,12$ de plus pour le compte de taxes d'une maison dont le prix moyen est évalué à 322 800$.



La Ville de Boucherville a adopté un gel de la taxe foncière résidentielle et une augmentation de 1% pour les secteurs commercial et industriel dans le cadre de son budget 2017. La Ville prévoit également affecter 10% de son budget à la diminution de la dette. Il s'agit donc du 4e gel de taxes et de la 5e baisse de la dette de la Ville en cinq ans.

Pour leur part, les propriétaires d'une maison moyenne à Varennes ne subiront aucune hausse de taxes municipales en 2017. C'est que a décidé la Ville lors de l'adoption du nouveau budget disant vouloir respecter la capacité de payer des citoyens.