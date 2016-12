Bilan de l'actualité du mois d'octobre 2016

OCTOBRE

Début octobre, une analyse du Centre sur la productivité et la prospérité (CPP) de HEC Montréal révélait que les municipalités reconstituées de l'agglomération de Longueuil ont été les seules à être négativement affectées par le processus de fusions-défusions imposé par le gouvernement du Québec. À la suite de la parution de cette étude, les maires de Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert ont menacé de quitter l'agglomération de Longueuil si rien n'est fait pour en améliorer la gouvernance.

Québec Solidaire, Carrefour pour Elle et la Maison la Virevolte critiquaient la gestion de la relocalisation des familles sinistrées de l'incendie qui a ravagé le 153 Terrasse-Turgeon à Longueuil le 13 mai. En conférence de presse, Québec Solidaire a dénoncé le fait que certains sinistrés de la Terrasse Turgeon aient été relocalisés dans des logements jugés insalubres.

La femme qui avait vivement critiqué le travail du Services de police de l'agglomération de Longueuil en octobre 2014, Carole Thomas, a plaidé coupable à des accusations de méfaits publics, de faux documents et de possession ou emploi de documents contrefaits, au début du mois d'octobre. La femme a fait parvenir, dans la même journée, une lettre d'excuses à la Fraternité des policiers et policières de Longueuil.

La députée de Vachon, Martine Ouellet, a perdu sa bataille pour devenir chef du Parti Québécois contre Jean-François Lisée, le 7 octobre. Martine Ouellet a obtenu 17,67 % des votes au deuxième tour de scrutin.

Le ministre de la Culture, Luc Fortin, a confirmé en octobre une aide financière de 20 M$ pour la construction du Complexe culturel de Longueuil. Le projet de plus de 50 M$ réunira sous un même toit le Théâtre de la Ville, l'Orchestre symphonique de Longueuil, le Théâtre Motus et le centre d'exposition en arts actuel Plein Sud.

La ministre responsable de la Montérégie, Lucie Charlebois, a affirmé faire de l'élargissement de l'autoroute 30 sa nouvelle priorité lors du dîner de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, en octobre. À cette même occasion, la Ministre a appelé les entrepreneurs montérégiens à faire preuve d'unité et de fierté envers leur région.

Le nouveau chef du Parti Québécois, Jean-François Lisée, a dévoilé en octobre la composition de son cabinet fantôme. La députée de Vachon, Martine Ouellet, est devenue porte-parole en matière de culture et communications, politique et économie numériques, commerce électronique et de l'industrie du taxi.

De son côté, le député de Verchères, Stéphane Bergeron, est devenu porte-parole en matière de sécurité publique, relations internationales, francophonie et francophonie d'Amérique. Pour sa part, la députée de Taillon, Diane Lamarre, a conservé la santé et l'accessibilité aux soins ainsi que les soins à domicile.

L'aréna du Centre sportif Gaétan-Boucher de Saint-Hubert porte depuis octobre le nom d'Aréna Olivier Ford. L'entente de 5 ans prévoit un investissement financier de plus de 100 000$ d'Olivier Ford.

Les festivals du promoteur Evenko, Osheaga, Heavy Montreal et l'Île Soniq déménageront à l'île Notre-Dame pour l'été 2017 et 2018, se rapprochant par le fait même, du secteur résidentiel de la Ville de Saint-Lambert. Dans un communiqué, Evenko explique que ce déménagement est nécessaire « en raison de la mise en chantier du Plan d'aménagement et de mise en valeur de l'Île Sainte-Hélène qui prévoit la création d'un nouvel amphithéâtre naturel et le réaménagement de l'allée centrale, dont les travaux seront entrepris prochainement ».