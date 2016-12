Bilan de l'actualité du mois de septembre 2016

SEPTEMBRE

L'interdiction de distribution de sacs de plastique sur l'ensemble du territoire brossardois est entré en vigueur le 1er septembre. Ainsi, les sacs d'emplettes à usage unique constitués de plastique ou compostables qu'on peut retrouver dans les épiceries et divers magasins sont dorénavant interdits.

Le comité exécutif de la Ville de Longueuil demande à la direction de l'aménagement et d'urbanisme de lui soumettre des propositions qui permettront de bonifier la protection des arbres matures ou à grand déploiement sur son territoire. Quelques jours auparavant, une pétition demandant la protection des arbres matures en santé à Longueuil avait été lancée sur le web.

Une pétition lancée sur le site de l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'agrandir l'école secondaire de Chambly afin qu'elle puisse accueillir les élèves de secondaire 4 et 5. Actuellement, plus de 600 élèves de secondaire 1 à 3 fréquentent cet établissement.

La première pelletée de terre du mégaprojet immobilier du type TOD, à Brossard, a été donnée en septembre. Le projet nommé SOLAR UNIQUARTIER sera éco-responsable et comprendra la création d'un million de pieds carrés d'espaces commerciaux et à bureaux, entre autres. On y trouvera également 2 500 unités résidentielles.

Un incendie a complètement détruit l'église Notre-Dame-de-Fatima, située au coin de la rue de l'Église et du boulevard Marie-Victorin à Longueuil. Selon le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), des travaux de démolition de l'édifice étaient en cours depuis deux jours.

En septembre, une entente de collaboration a été signée entre le gouvernement et les Villes de Contrecœur et Varennes, la MRC de Marguerite-D'Youville, l'Administration portuaire de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal en vue d'implanter la zone industrialo portuaire Contrecœur Varennes.

Cette entente prévoit que le gouvernement financera jusqu'à 70 % des dépenses associées à la réalisation du plan de développement afférent, jusqu'à concurrence de 125 000 $.

Catherine Fournier est devenue la candidate du Parti Québécois (PQ) à l'élection partielle dans Marie-Victorin, après avoir remporté l'investiture au 3e tour de vote, en septembre. Dès le premier tour, Mathieu Marcotte, Carl Gilbert et Sophie Stanké avaient été écartés de la course. Au deuxième tour, ce fût au tour de Nicolas Dionne de céder sa place. Le troisième tour s'est donc joué entre Philippe Cloutier et Catherine Fournier.

Yves Roy, un résident de 46 ans de Sainte-Julie, a été arrêté par le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), en lien avec la tentative de meurtre survenue au Mont-Saint-Bruno, le 2 septembre. Les policiers croient qu'il pourrait être lié à d'autres crimes du genre.

En septembre, l'ex-directeur général de Transport 2000, Normand Parisien, était choisi pour représenter le Parti Libéral du Québec (PLQ) dans Marie-Victorin.

La candidate annoncée le 22 août, Maryse Patenaude, s'était retirée de la course « pour des raisons personnelles et familiales ».

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé en septembre une aide financière de 625 000$ répartie sur 5 ans, afin de lutter contre l'exploitation sexuelle des jeunes filles dans l'agglomération de Longueuil. L'agglomération de Longueuil investira pour sa part 125 000$ sur 5 ans, via son service de police.