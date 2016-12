Les installations de biométhanisation sortiront de terre

Le projet des nouvelles installations de biométhanisation à Varennes devient lentement une réalité.

Le projet estimé à près de 58 M $ est amorcé depuis mardi et devrait permettre de détourner de l'élimination et de l'enfouissement près de 35 000 tonnes de matières organiques par année.

Une fois construite, l'usine de desservira les 27 municipalités des MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D'Youville et de Rouville.

Selon le promoteur, la Société d'économie mixte de l'est de la couronne sud (SÉMECS), la construction devrait prendre un an et demi et créera une centaine d'emplois.

Lorsque l'usine sera en opération, une vingtaine d'employés y travailleront.

La pelletée de terre symbolique a eu lieu en présence de représentants des gouvernements du Québec et du Canada, partenaires financiers dans ce projet.