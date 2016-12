Bilan de l'actualité du mois de juillet 2016

JUILLET

La Ville de Longueuil a adopté des modifications à la règlementation sur le contrôle des animaux afin d'interdire progressivement les pitbulls sur l'ensemble de son territoire.

Les propriétaires actuels de chiens issus de cette race devront se soumettre à un ensemble de nouvelles obligations. Les propriétaires ont jusqu'au 1er octobre 2016 pour se conformer aux nouvelles règles.

L'ancienne animatrice et journaliste, Sophie Stanké sera candidate à la course à l'investiture du Parti Québécois pour devenir la candidate officielle du parti dans la circonscription de Marie-Victorin. À ce moment , seule Catherine Fournier avait annoncé officiellement sa candidature à l'investiture du Parti Québécois.

La Ville de Boucherville a adopté, lors de son conseil municipal le 5 juillet, des modifications quant au règlement sur le contrôle des animaux afin d'interdire les pitbulls sur l'ensemble de son territoire. Les propriétaires actuels de ce type de chien devront se conformer à de nouvelles obligations. La Ville a souligné qu'il y a une volonté d'harmonisation avec les autres villes de l'agglomération ayant adopté une réglementation en ce sens, puisque celles-ci ont un service de police commun.

Titulaire d'une maîtrise en philosophie, Philippe Cloutier a annoncé en juillet sa candidature à la course à l'investiture du Parti Québécois pour devenir le candidat officiel du parti dans la circonscription Marie-Victorin.

La Commission municipale du Québec (CMQ) a rejeté la plainte quant à l'embauche de Roger Maisonneuve à titre de directeur général de la Ville de Boucherville.

Rappelons que le citoyen de Boucherville Sébastien St-François avait présenté une plainte pour conflit d'intérêts du maire Jean Martel dans ce dossier devant la CMQ.

Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec a annoncé en juillet, des investissements totalisant 9,2 M$ au parc national des îles-de-Boucherville.

De ce nombre, 8,5 M$ serviront notamment à faciliter l'accès à l'ensemble de l'archipel dans le cadre de la Stratégie maritime.

Un nouveau magasin Tigre Géant a été inauguré à Longueuil, en juillet.

Plusieurs activités ont eu lieu lors de l'inauguration, tel qu'un barbecue-bénéfice au profit d'Entraide chez nous ainsi qu'une dégustation de produits Giant Value.

Le candidat de l'Équipe autonomiste, Florent Portron annonce ses intentions pour la circonscription de Marie-Victorin. S'étant déjà présenté lors des élections de 2014, Florent Portron estime que celles-ci avaient été déclenchées hâtivement.

Le candidat souligne que cette fois-ci le temps sera un atout pour sa candidature.

La traverse piétonnière sur la rue Saint-Charles Ouest à l'angle de la rue Guilbault et face à l'épicerie Métro a été retirée le 6 juillet dernier, suscitant de vives réactions.

Le comité de circulation de la Ville de Longueuil s'est penché sur sa conformité et la sécurité de cette traverse et a constaté qu'elle ne respectait pas le code de la sécurité routière car elle était située à moins de 100 mètres d'un feu de circulation.

L'avocat et ancien agent de liaison pour le Parti Québécois dans les régions de la Montérégie et de Montréal, Mathieu Marcotte, sera parmi les 6 candidats à l'investiture du Parti pour la circonscription de Marie-Victorin. Pour Mathieu Marcotte, le fait d'être aussi nombreux pour la course à l'investiture représente un atout pour le Parti.

La Ville de Saint-Constant interdira les nouveaux pitbulls sur son territoire à compter du 1er août. Les propriétaires actuels de ce type de chiens pourront toutefois garder leur animal en se conformant à des nouvelles dispositions.

La finale des Jeux du Québec tenue à Montréal en juillet a été un synonyme de succès pour la délégation de la Rive-Sud. Au cours des huit jours de compétitions, les jeunes athlètes ont amassé pas moins de 99 médailles, le plus haut total parmi toutes les régions du Québec.