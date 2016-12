Bilan de l'actualité du mois de juin 2016

JUIN

Début juin, une grève de 24 heures des 267 travailleurs du fabricant de médicaments Sandoz Canada de Boucherville s'est transformée en lockout d'une durée indéterminée.

Les clauses salariales, l'ancienneté et la formation des travailleurs étaient au centre du litige. Les employés sont revenus au travail le dimanche suivant, après qu'une entente de principe ait été conclue avec l'employeur. Les syndiqués avaient alors voté à 97% en faveur de l'offre présentée.

La Ville de Sainte-Julie a adopté un nouveau règlement afin de rendre obligatoire le licou pour les chiens de 20 kg ou plus et d'imposer des amendes plus sévères pour le non-respect du port de la laisse sur la place publique. Le port du harnais de tête obligatoire entrera en vigueur dès le 15 septembre.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a lancé en juin son programme Troque ton «ticket» qui permet aux cyclistes de faire annuler un constat d'infraction en assistant à une séance d'information sur la sécurité routière.

Le SPAL prévoyait donner 3 séances interactives d'une capacité de 50 personnes par mois jusqu'en décembre.

La Cour municipale de Longueuil prévoyait entreprendre un virage numérique afin de devenir une Cour sans papier. Ce projet permettra, entre autres, de déposer des pièces comme des photos ou des films, enregistrées sur des supports numériques, des téléphones cellulaires ou des ordinateurs par les citoyens. Des tests devaient être effectués cet été afin d'implanter un tel système au courant de l'automne.

Le nouveau studio de mise en ondes du FM 103,3 a officiellement été inauguré le 9 juin.

Rappelons que la console, les micros et le système téléphonique, entre autres, ont été changés pour des équipements numériques à la fine pointe de la technologie. Le projet a aussi permis d'améliorer la qualité du signal de diffusion de la station.

Le député de Marie-Victorin et leader parlementaire du Parti Québécois, Bernard Drainville a confirmé le 14 juin qu'il quittait la vie politique. L'ex-journaliste s'est joint à l'équipe du FM 93 à Québec.

La Ville de Brossard a décidé, en juin, de modifier sa réglementation sur les chiens en bannissant notamment les pitbulls de son territoire. Les propriétaires de pitbulls ont jusqu'au 1er septembre pour enregistrer leur animal et se conformer à certaines règles, dont l'obligation de posséder une attestation d'assurance d'une valeur minimale de 250 000$, obtenir une attestation de réussite d'un cours d'obéissance, ainsi qu'une preuve que l'animal est muni d'une micropuce.



L'ex-candidate du Bloc Québécois dans Montarville, Catherine Fournier, confirmait en juin son intention de briguer l'investiture dans la circonscription de Marie-Victorin, à la suite du départ de Bernard Drainville.

L'équipe du maire Jean Martel, à Boucherville, compte une nouvelle alliée, alors que sa candidate, Josée Bissonnette, a remporté l'élection partielle dans le district no3 Des Découvreurs. Selon les chiffres disponibles au lendemain du scrutin, Josée Bissonnette avait recueilli 479 votes. Pour sa part, la candidate indépendante, Monique Reeves, a reçu 148 votes.

Une pétition électronique contre l'interdiction des pitbulls à Longueuil a été lancée en juin. Comme Brossard, Montréal et Québec, entre autres, Longueuil compte interdire la présence de nouveaux pitbulls sur son territoire.

Les propriétaires d'un terrain dans le boisé Maricourt, à Saint-Hubert pourront poursuivre la construction de la résidence familiale qui était déjà entamée. La Ville de Longueuil s'engage, en contrepartie, à mettre en place un corridor de protection faunique dans ce secteur. Rappelons qu'un permis avait été délivré pour la construction d'une résidence familiale dans un secteur protégé.