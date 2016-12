Bilan de l'actualité du mois d'avril 2016

AVRIL

Les funérailles du pilote et homme d'affaires Pascal Gosselin ont eu lieu le 9 avril à La Prairie. Pascal Gosselin, 46 ans, était aux commandes de l'avion qui s'est écrasé aux Îles-de-la-Madeleine le 29 mars avec à son bord le chroniqueur politique et ex-député libéral Jean Lapierre et des membres de sa famille.

Dans le dossier du bruit provenant du parc Jean-Drapeau, la Ville de Saint-Lambert se réjouissait en avril que la Cour d'appel reconnaisse le bien-fondé du recours intenté.

Une rencontre était d'ailleurs prévue entre la Ville de Saint-Lambert et evenko le 22 avril.

La Fondation du Mont-Bruno était inquiète de voir que le Boisé des Hirondelles ait été retiré des écosystèmes d'intérêt du Schéma d'aménagement et de développement (SAD) de l'agglomération de Longueuil.

À la Ville de Longueuil, on expliquait que le boisé était toujours identifié et délimité au schéma d'aménagement de l'agglomération et que son statut de « milieu à documenter » lui offrait les mêmes mesures de protection que les « écosystèmes d'intérêt confirmé ». Même si un permis avait été émis pour la construction d'une résidence sur la rue Maricourt, dans l'arrondissement Saint-Hubert, les travaux doivent être interrompus parce que l'abattage d'arbres est interdit dans cette zone boisée et protégée par un Règlement de contrôle intérimaire (RCI). Selon la Ville de Longueuil, une enquête administrative avait été commandée.



Dans le dossier de la municipalisation de l'aéroport de Saint-Hubert, la Ville de Saint-Bruno s'opposait à la résolution visant à autoriser le transfert de la compétence du conseil d'agglomération au conseil de la Ville de Longueuil, présentée à la réunion du conseil d'agglomération du 17 mars. Le maire Martin Murray craignait que la démarche de la Ville de Longueuil entreprise auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire (MAMOT) écarte les Villes de l'agglomération de la gestion de l'aéroport.

La Ville de Longueuil a adopté un programme d'aide financière destiné aux écoles de pilotage permettant d'acheter et d'installer des silencieux pour les avions.

Développement de l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L) gèrera le programme doté d'un montant de 300 000$. Ce programme permettra aux écoles de pilotage d'obtenir une subvention pouvant aller jusqu'à 5000 $ par aéronef pour l'acquisition et l'installation d'un silencieux.

La nouvelle Vélostation a été inaugurée en plein Jour de la terre , dans les locaux de l'Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil. La Vélostation est un abri sécuritaire pouvant abriter 78 vélos. Seuls les abonnés Opus+ et les membres de la communauté universitaire du Campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke pourront l'utiliser.



La députée de Vachon et porte-parole du Parti Québécois en matière de transports, Martine Ouellet, s'interroge sur l'impact qu'aura le nouveau projet de système léger sur rail (SLR). Le projet qui est évalué à 5,5 milliards de dollars laisse perplexe la députée quant aux endroits desservis selon les plans qui ont été présentés.

Selon la députée, il serait avantageux de faire des enquêtes Origine-Destination pour connaître les besoins réels des citoyens de la Rive-Sud.

Les conseillers de l'opposition au conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville demandent au ministre de l'Environnement, David Heurtel, d'autoriser le projet immobilier La Futaie dans le Boisé des Hirondelles. Dans une lettre datée du 25 avril, Thérèse Hudon, Michael O'Dowd et André Besner soutiennent que l'opposition au projet est d'abord venue d'un groupe de citoyens de la rue des Roitelets, il y a quelques années.