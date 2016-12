Bilan de l'actualité du mois de mars 2016

MARS

Le projet de regrouper les chambres de commerce de la région semble en voie de devenir réalité. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, Denis Leftakis, a mentionné, début mars, que des rencontres à ce sujet avaient déjà eu lieu. La Chambre de commerce régionale de la Montérégie réunirait 21 chambres de commerce et regrouperait de 6 000 à 7 000 membres. Elle deviendrait la 6e table régionale du genre au Québec.



Le maire de Boucherville, Jean Martel, devait se présenter devant la Commission municipale du Québec les 22, 23 et 24 mars. La Commission le convoquait en audience dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'une plainte logée par un citoyen de Boucherville, Sébastien St-François. La plainte dénonçait un geste de favoritisme dont aurait fait preuve le maire Martel à l'embauche de Roger Maisonneuve comme directeur général de la Ville. Ce dernier a été représentant officiel du parti politique du maire de 2009 jusqu'à la fin de 2014.



La consommation d'eau potable a diminuée de 30% en 5 ans à Saint-Lambert, passant de 743 litres par personne par jour en 2011 à 522 litres en 2015.

Seulement au cours de la dernière année, la consommation d'eau a diminué de 9 % selon la Ville, qui ajoute que cette réduction s'explique par le plan d'action de la Ville et par les gestes posés par les citoyens.



Le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté, le 7 mars, un règlement d'emprunt de 8,55 M$ qui permettra la construction d'une nouvelle caserne incendie.

L'inauguration du nouveau bâtiment est prévue pour juillet 2017.

En mars, la Ville de Sainte-Julie suspendait temporairement le processus d'adoption d'un règlement obligeant le port de la muselière dans les lieux publics pour certaines races de chiens. La Ville comptait d'abord en discuter avec des représentants d'organismes spécialisés en comportement canin et en santé animale.



L'ancienne église anglicane de Saint-Lambert a trouvé un acheteur après sept années d'appels de proposition infructueuses. L'offre d'achat, qui a été acceptée lors de la séance du 14 mars, a été déposée par Max Dubois, un commerçant lambertois.

L'église sera restaurée et transformée en marché urbain.



Des villes et municipalités montérégiennes ont rapidement mis leurs drapeaux en berne à la suite des attentats survenus à Bruxelles. C'est le cas des Villes de Sainte-Julie, Longueuil et Boucherville, entre autres, qui offrent par la même occasion leurs condoléances aux personnes touchée par cette tragédie. Plusieurs personnalités politiques ont aussi partagé leur désarroi après la tragédie sur les médias sociaux.