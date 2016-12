Bilan de l'actualité du mois de février 2016

FÉVRIER

Le député de Longueuil-Saint-Hubert, Pierre Nantel disait espérer, en février, que le constructeur automobile français Peugeot songe à s'installer dans l'agglomération de Longueuil.

Selon La Presse, Peugeot aurait l'intention de fabriquer des voitures électriques au Québec, avec un mandat de fabrication mondiale.

L'annonce de la vente de RONA au géant américain Lowe's en février a rapidement suscité des réactions. Le député de Marie-Victorin, Bernard Drainville, a partagé son inquiétude quant à la perte d'un siège social au Québec et à une possible perte d'emplois. Le maire de Boucherville, Jean Martel, s'est dit aussi inquiet pour l'avenir des emplois liés à Rona, alors que la députée de Montarville, Nathalie Roy, se disait triste et inquiète à la suite de l'annonce. Nathalie Roy estimait qu'il était trop tard pour revenir en arrière et empêcher la transaction, mais elle considérait que le gouvernement Couillard aurait pu et aurait dû intervenir avant celle-ci.

La députée de Vachon et critique en matière de transports au Parti Québécois, Martine Ouellet, demandait au nouveau ministre des Transports, Jacques Daoust, de faire cesser le service d'UberX. Selon elle, M. Daoust devait faire plus que son prédécesseur, Robert Poëti, qui affirmait que les activités d'UberX sont illégales sans y mettre un terme.

En février, la Fraternité des policiers et policières de Longueuil (FPL) soutenait l'un de ses membres qui avait transmis une mise en demeure à Carole Thomas. La Fraternité expliquait alors qu'un sergent-détective avait été diffamé par Mme Thomas sur les ondes de LCN, le 5 février 2015.Rappelons que Carole Thomas avait fait les manchettes après avoir affirmé dans les médias qu'elle avait été agressée deux jours avant le décès de Jenique Dalcourt, à Longueuil. Elle disait que son histoire n'avait pas été prise au sérieux par le Service de police de l'agglomération de Longueuil.

La Ville de Brossard a annoncé en février qu'elle interdira les sacs en plastique à usage unique sur son territoire à compter du 1er septembre. La Ville affirmait vouloir mettre en œuvre une mesure concrète pour réduire à la source la production de déchets.

La candidate d'Action Longueuil - Équipe Caroline St-Hilaire, Josée Latendresse, a été élue conseillère municipale du district Saint-Charles de Longueuil, le 14 février. Elle a obtenu 1027 votes, alors que son adversaire, l'indépendant Mario Leclerc en a recueilli 188.

Les travailleurs de l'usine de Ciment Lafarge de Saint-Constant déclenchaient, en février, une grève pour préserver leur régime de retraite. La convention collective des 68 travailleurs de l'usine était échue depuis le 30 septembre 2015.

Les députés péquistes de Longueuil demandaient au gouvernement de rétablir le financement du projet Mobilis, qui vise à lutter contre l'exploitation sexuelle des jeunes filles et à faire condamner les proxénètes. Martine Ouellet (Vachon), Diane Lamarre (Taillon) et Bernard Drainville (Marie-Victorin) supportaient alors la Ville de Longueuil qui disait financer ce projet à bout de bras et qui demandait un financement adéquat.

Toujours en février, un chauffeur du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a été frappé mortellement par une camionnette sur l'autoroute 10, à la hauteur de Carignan.

L'autobus dans lequel il prenait place a dérapé à la suite d'une forte bourrasque de vent pour se retrouver dans le terreplein central de l'autoroute. Des passagers sont alors sortis de l'autobus et c'est à ce moment que l'un d'entre eux a été happé.

La preuve présentée par les villes de Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert sur les dépenses de l'agglomération de Longueuil n'a pas été retenue par la Commission municipale du Québec (CMQ). Dans sa décision, la CMQ estimait que « les requérantes n'ont pas fait la preuve d'une absence de reddition de comptes, ni de l'iniquité qui résulterait du partage établi. »

En février, la Ville de Saint-Lambert invitait ses citoyens à signer une pétition électronique visant à adopter une politique publique contre la pollution sonore.

Les signataires demandaient au gouvernement de reconnaître le bruit environnemental comme un polluant ayant des effets nuisibles sur la santé publique et la qualité de vie de la population.