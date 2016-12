Bilan de l'actualité du mois de janvier 2016

Janvier

Près de 75 membres du personnel des CPE de la Montérégie ont dénoncé à Montréal, début janvier, les compressions imposées par le gouvernement Couillard.

Le gouvernement prévoyait pour 2016 des coupes de 120 M$, dont 13 M$ en Montérégie. Les intervenantes demandaient au gouvernement de revenir sur sa décision.

L'industrie du taxi du grand Montréal, incluant les compagnies sur la Rive-Sud, adoptaient en janvier le statu quo sur une possible manifestation contre UberX.

Un regroupement de propriétaires indépendants menaçait de tenir une journée de manifestation à la fin janvier et songeait à bloquer les ponts entre l'île de Montréal et ses deux rives ainsi que l'accès à l'aéroport Montréal Trudeau.

La Ville de Longueuil estimait que le changement de nom de la rue Victoria en rue Jean-Béliveau n'entrainerait pas d'enjeu de sécurité. Le 6 janvier, une pétition avait été lancée sur le Web, alléguant que le changement de nom pouvait porter à confusion parce que Longueuil comptait déjà un boulevard Béliveau, située près de l'Hôpital Pierre-Boucher et une rue Béliveau dans l'arrondissement de Saint-Hubert.

Quatre personnes de Greenfield Park, Saint-Hubert et de Chambly ont été arrêtées par les policiers de la Sûreté du Québec, en janvier, dans une affaire de fraudes dans le milieu des garderies subventionnées estimée à 15 millions de dollars.

Le député de Marie-Victorin, Bernard Drainville, digérait mal, en janvier, la sortie de représentants libéraux qui lui reprochait de faire peu pour ses citoyens et de ne faire aucun développement économique pour sa circonscription.

Pour sa part, la députée de Taillon, Diane Lamarre, estimait que Michel Bienvenu, Jean-Guy Tremblay et Magdala Ferdinand, n'avaient pas la crédibilité d'un élu et ne comprenaient pas le travail fait sur le terrain par les députés du Parti Québécois.

Le géant commercial Wal Mart confirmait avoir l'intention de rouvrir son magasin situé sur le boulevard Roland-Therrien à Longueuil.

Le toit du magasin avait cédé sous le poids d'un tracteur lors de travaux en octobre 2015.

Selon le directeur principal des affaires pour la compagnie, Alex Roberton, il fallait attendre que les travaux de réparation effectués par le propriétaire de la bâtisse soient complétés.

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) procédait en janvier à une perquisition au domicile d'une ex-cadre du Cégep Édouard-Montpetit. Stéphanie Paquette était directrice des ressources financières du cégep depuis 2013. Elle avait démissionné de ses fonctions en juin 2015.

Des citoyens des arrondissements Saint-Hubert et Greenfield Park sont revenus à la charge avec une volonté de protéger l'identité des deux anciennes villes, lors de la séance de janvier du conseil municipal de Longueuil.

Dans ce même dossier, le conseiller de l'arrondissement Greenfield Park à la Ville de Longueuil, Robert Myles, disait vouloir déployer toutes les énergies nécessaires pour préserver l'identité de son ancienne ville et celle de Saint-Hubert.

L'industrie du plastique du Québec souhaitait que la Ville de Brossard revienne sur sa décision de bannir les sacs de plastique à usage unique sur son territoire dès cette année.

Le président d'Omniplast de Saint-Hubert, Marc Robitaille, aurait aimé que la Ville de Brossard prenne connaissance des données actuelles et amorce des discussions avec des organismes tels que Recyc-Québec ou Éco-Entreprises afin de faire connaitre ses préoccupations et en venir à une entente satisfaisante pour tous.

La Ville de Saint-Lambert poursuivait ses démarches dans le dossier du bruit provenant des spectacles au parc jean-Drapeau. Le conseil municipal apprenait, en janvier, que la Cour supérieure avait rejeté la requête en irrecevabilité déposée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau et Evenko.

Saint-Lambert invitait le maire de Montréal, Denis Coderre, la présidente du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau, Danièle Henkel, et le président d'Evenko, Geoff Molson, à le rencontrer au début février.