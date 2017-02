Le syndicat réagit aux compressions de 5,9 M$ au CSSS Pierre-Boucher

Le CSSS Pierre-Boucher devra subir des compressions budgétaires de 5,9 M$ pour l'année en cours.

Une situation dénoncée par le syndicat de l'établissement qui estime que ces compressions empirent la pénurie de personnel dans le domaine de la santé, notamment chez les préposés aux bénéficiaires, les cuisiniers, les aide-cuisiniers et les secrétaires administratives entre autres.

Martial Charreton est président par intérim du syndicat CSN du CSSS Pierre-Boucher.

"Depuis le début de juillet, j'ai des employés qui ont travaillé plus de 20 jours consécutifs, j'en ai même qui sont rendus à 28 jours consécutifs parce que pendant les congés, on les appelle pour travailler. Ce ne sont pas que pour des 8 heures, certains ont fait des 16 heures. Les gens se sentent coupabbles s'ils ne rentrent pas pour se reposer, mais ils décident quand même de faire du temps supplémentaires. Ces gens-là s'épuisent et je commence à avoir de plus en plus de cas d'épuisement professionnel."

Au total, pour l'année en cours, le réseau de la santé devrait composer avec des coupures de 240 M$.