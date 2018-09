Sylvie Parent rencontre les quatre candidats caquistes dans Longueuil

Après avoir rencontré les candidats libéraux des circonscriptions de Marie-Victorin, Taillon, Vachon et Laporte c’est au tour des candidats de la Coalition Avenir Québec d’avoir un entretient avec Sylvie Parent.

La mairesse de Longueuil a fait une allocution la semaine dernière pour presser les différents partis à prendre en comptes les demandes de sa ville.

Parmi ses priorités, elle souligne les problématiques du transport et l’implantation de la ligne jaune et d’un tramway sur le boulevard Taschereau, des investissements dans l’Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil et l’implantation d’un centre voué à l’entretient des avions.

La mairesse insiste également sur le financement d’un nouveau complexe culturel, d’accorder aux commissions scolaire les fonds pour acquérir de nouveaux terrains pour les écoles et des unités d’habitation sociales.

Une rencontre avec les candidats du Parti Québécois est prévue la semaine prochaine.

Auteure : Emilie Tremblay