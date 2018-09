Recherche de commissaires à la Commission scolaire Marie-Victorin

En raison de la démission de deux commissaires, la Commission scolaire Marie-Victorin doit combler les postes de des circonscriptions no 7et no 2.

Toute personne que veut se présenter doit notamment remplir les conditions suivantes : avoir 18 ans, être de citoyenneté canadienne, être domiciliée sur le territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin et depuis au moins six (6) mois au Québec, ne pas être en curatelle, ne pas être privée de ses droits électoraux et ne pas être employée de la commission scolaire. Le conseil des commissaires analysera les candidatures en fonction, entre autres, de l’implication dans la communauté, de la connaissance de la réalité scolaire, de la motivation à défendre les intérêts des élèves et de la commission, et en fonction de la valeur ajoutée par la personne au Conseil.

Les informations sur la nature de la fonction sont disponibles au site internet du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur.

Les candidatures doivent être transmises d’ici à lundi, 1er octobre. Une lettre de présentation et de motivation doit accompagner le curriculum vitae. Le tout doit être acheminé par courriel au commissaire@csmv.qc.ca.

Auteure : Brigitte Guay