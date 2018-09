Québec solidaire veut supporter les agriculteurs

Québec solidaire a la ferme intention de travailler pour soutenir l’agriculture biologique et l’alimentation locale.

C’est ce qui figure dans son Plan de transition économique pour soutenir l’agriculture de demain.

La devise de QS est « Cultiver mieux, bien manger » : le plan solidaire pour l’agriculture de demain, et ce, dès un premier mandat au gouvernement.

Le Plan du parti de 800 M$ sur cinq ans comprend trois volets, soit soutenir le développement de l’agriculture biologique, développer des circuits d’approvisionnement locaux et soutenir les producteurs québécois dans la transition.

De plus, QS veut revoir les normes environnementales pour limiter l’usage de pesticides et d’engrais provenant de combustibles fossiles et interdire les pesticides systémiques responsables du déclin des abeilles et des autres pollinisateurs.

Quant aux aliments importés, ils devront respecter les mêmes normes environnementales que celles du Québec.

Enfin, Québec solidaire veut instaurer une politique alimentaire d’approvisionnement en produits locaux pour les organismes publics et parapublics.

Auteur : Henri-Paul Raymond