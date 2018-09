Parti québécois : Catherine Fournier appelle les citoyens de Longueuil à voter

La député sortante et candidate pour du Parti québécois dans Marie-Victorin, Catherine Fournier, lance un appel aux citoyens pour les inviter à exercer leur droit de vote.

Elle affirme être allée à la rencontre des Longueuillois, pendant la campagne, pour leur parler du Parti québécois et de ses propres propositions.

Selon elle, cette démarche a su transformer un pronostic de départ défavorable pour son parti en une alternative au gouvernement libéral.

La candidate réitère certains de ses engagements, dont la réfection de l’échangeur de la Place Charles-Lemoyne et le prolongement de la ligne jaune du métro.

Mme Fournier a également pour objectif de lutter contre la pauvreté en augmentant l’offre de logements sociaux dans Marie-Victorin.

Elle invite donc tous les citoyens à faire entendre leur voix lors de cette élection, qu’elle qualifie de cruciale pour l’avenir du Québec.

Rappelons qu’on peut voter par anticipation jusqu’à demain, 27 septembre, lundi prochain, jour de l’élection, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h.

Auteure : Emilie Tremblay