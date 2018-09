Le libéral Mohammed Barhone veut promouvoir la main-d’oeuvre et la santé

Mohammed Barhone est candidat libéral dans Taillon et le volet économique, la situation de l’emploi et l’enjeu social l’inperpellent au plus haut point.

Mohammed Barhone est candidat libéral dans Taillon et le volet économique, la situation de l’emploi et l’enjeu social l’interpellent au plus haut point.

Il soutient qu’il est du devoir d’un gouvernement libéral de faciliter la création d’emploi dans une circonscription et de simplifier l’employabilité.

Il veut aussi lutter contre la pénurie de personnel avec les gens en recherche d’emploi et ceux issus de l’immigration pour aider les entreprises à réussir leur recrutement.

Sur le plan de la santé, le libéral affirme vouloir rénover l’urgence de l’hôpital Pierre-Boucher, recruter des médecins de famille et ouvrir une super-clinique dans Taillon.

Il parle aussi d’être à l’écoute des besoins scolaires, autant en termes de locaux et écoles, qu’en soutien professionnels aux enseignants.

Finalement, Mohammed Barhone se soucie de l’environnement.

Il s’engage à collaborer avec les élus de l’agglomération de Longueuil pour améliorer le transport collectif.

Auteur : Henri-Paul Raymond

Ce texte a été réalisé dans le cadre des entrevues que le FM 103,3 a mené avec les candidats des quatre partis principaux dans Marie-Victorin. Les résumés des entrevues avec les quatre candidats d’une circonscription sont publiés au hasard chaque matin à partir du lundi jusqu’au jeudi.

Vous pouvez écouter la version intégrale de l’entrevue ci-dessous.