Ian Lafrenière veut être un député à l’écoute des citoyens

Le candidat pour la Coalition avenir Québec dans Vachon Ian Lafrenière aspire à être un député à l’écoute de ses concitoyens.

Il dit avoir constaté la fermeture de plusieurs commerces locaux dans sa circonscription et vouloir stimuler l’économie.

Pour ce faire, il veut entre autres redonner du pouvoir d’achat aux familles et allégerait le fardeau administratif des entreprises.

Pour faciliter l’accès aux soins de santé M Lafrenière adhère à la proposition de son parti d’avoir des cliniques ouvertes 7 jours sur 7.

Pour éviter l’exode des infirmières, des préposés aux bénéficiaires et des enseignants, il propose d’améliorer leurs conditions de travail.

En mobilité, il veut se pencher sur les problématiques de l’autoroute 30 et la 116, et poursuivre le REM jusqu’à Chambly et sur l’axe de la 30.

M Lafrenière aspire également à des solutions concrètes à l’échelle du Québec de la part d’un gouvernement caquiste pour résoudre la crise du recyclage.

Auteure: Emilie Tremblay

Ce texte a été réalisé dans le cadre des entrevues que le FM 103,3 a mené avec les candidats des quatre partis principaux dans Vachon. Les résumés des entrevues avec les quatre candidats d’une circonscription sont publiés au hasard chaque matin à partir du mardi jusqu’au vendredi.

Vous pouvez écouter la version intégrale de l’entrevue ci-dessous.