La fermeture du lien cyclable du pont Jacques-Cartier déplait à plusieurs

Le député fédéral de Longueuil – Saint-Hubert, Pierre Nantel, insiste pour dire que les ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporé (PJCCI) doit tout faire pour garder ouverte la piste cyclable du pont Jacques-Cartier.

La Société des ponts vient d’informer les cyclistes que la piste multifonctionnelle va rester fermée cet hiver en raison de l’analyse du rapport sur le projet pilote d’entretien hivernal. Différentes options de déneigement et de produits déglaçant ont été mis à l’essai et analysés et les résultats ont été qu’aucune solution viable et sécuritaire n’a pu être identifiée.

D’autre part, la piste est exposée aux conditions climatiques variables du fleuve Saint-Laurent et à la météo, ce qui affecte grandement sa qualité de surface.

Pour le député Nantel, la Société des ponts doit trouver une solution pour donner accès au pont à ceux qui veulent l’utiliser.

Il ajoute d’un ton mordant qu’«on ne veut pas savoir si c’est possible, on veut savoir quand…»

PJCCI indique qu’elle continue sa recherche d’une solution applicable et qu’elle met à la disposition des cyclistes le lien cyclable durant neuf mois par année.

Auteur : Henri-Paul Raymond