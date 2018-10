La Coalition pour l’A-30 interpelle le nouveau gouvernement sur les enjeux de fluidité

La Coalition pour l’A-30 a voulu souligner l’arrivée d’un nouveau gouvernement mardi.

Elle a réitéré l’urgence d’agir contre la congestion chronique sur l’artère montérégienne et a offert sa collaboration aux élus pour mettre en place des solutions pour résoudre les problèmes qu’occasionnent le trafic sur la 30.

Les portes paroles se sont dit optimistes que le nouveau gouvernement dirigé par François Legault va prioriser l’investissement en transport.

La Coalition Avenir Québec s’était d’ailleurs engagée à élargir cette autoroute à trois voies dans son premier mandat.

La Coalition A 30 compte rencontrer le plus tôt possible le nouveau ministre des Transports et attend des mesures temporaires à court terme de la part du nouveau gouvernement.

Auteure: Emilie Tremblay