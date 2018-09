Carl Lévesque veut un salaire minimum à 15$ de l’heure et financement gouvernemental dans les achats de terrains des écoles primaire

Le candidat de Québec Solidaire dans Marie-Victorin, Carl Lévesque veut financer l’achat de terrains pour la construction d’écoles dans Marie-Victorin.

M Lévesque a souligné que la problématique des classes roulottes, qui sont au nombre de 53 cette année dans la Commission scolaire Marie-Victorin, pourrait se régler avec l’aide financière d’un gouvernement solidaire.

Pour stimuler l’économie locale le candidat propose l’augmentation du salaire minimum à 15$ de l’heure.

Selon lui, cette augmentation ferait d’une pierre deux coups, permettant aux familles plus démunies de Longueuil d’avoir un revenu plus élevé et de dépenser dans des commerces locaux.

Pour désengorger les urgences, M Lévesque suggère d’avoir des CLSC ouverts 24h sur 24h et 7jours sur 7.

Pour Carl Lévesque, l’environnement est primordial dans la campagne de son parti, et les investissements en transports collectifs ainsi que la réduction du tarif du transport en commun de 50% en sont de bons exemples.

Auteure: Emilie Tremblay

Ce texte a été réalisé dans le cadre des entrevues que le FM 103,3 a mené avec les candidats des quatre partis principaux dans Marie-Victorin. Les résumés des entrevues avec les quatre candidats d’une circonscription sont publiés au hasard chaque matin à partir du mardi jusqu’au vendredi.

Vous pouvez écouter la version intégrale de l’entrevue ci-dessous.