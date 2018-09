André Vincent veut s’attaquer au financement des écoles privées pour redonner au système public

Le candidat de Québec Solidaire dans Vachon André Vincent veut revigorer le système d’éducation public en abolissant les subventions aux écoles privées.

Son parti utiliserait ces sommes pour réinvestir dans rénovation et la construction de nouvelles écoles.

En santé M. Vincent veut revaloriser le rôle des infirmières et des préposées aux bénéficiaires et offrir des services de proximités tel que des CLSC ouverts 24h sur 24 et 7jours sur 7.

Le candidat soutient la ligne de son parti en terme économique et estime que l’augmentation du salaire minimum à 15$ de l’heure favoriserait le pouvoir d’achat local des résidents de Vachon.

Pour lui un plan économique et énergétique passe absolument par une approche environnementale notamment en termes d’énergie verte.

Il estime qu’il faut baisser le nombre de voitures sur la route et son parti veut le faire en réduisant de 50% le tarif du transport collectif.

M. Vincent se positionne également contre l’exploration minière dans les lacs et les rivières et juge qu’il faudrait revoir les redevances sur l’eau.

Auteure: Emilie Tremblay

Ce texte a été réalisé dans le cadre des entrevues que le FM 103,3 a mené avec les candidats des quatre partis principaux dans Vachon. Les résumés des entrevues avec les quatre candidats d’une circonscription sont publiés au hasard chaque matin à partir du mardi jusqu’au vendredi.

Vous pouvez écouter la version intégrale de l’entrevue ci-dessous.